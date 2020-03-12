الصحة الإيرانية: تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ويرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075 والوفيات إلى 429.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3276 حالة.

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

المصدر: RT