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مسؤول إيراني: معظم سكان طهران يستخفون بخطر كورونا

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مسؤول إيراني: معظم سكان طهران يستخفون بخطر كورونا
Reuters WANA NEWS AGENCY
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أعلنت السلطات الإيرانية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بات يفوق عدد المصابين في بعض مناطق البلاد، لكن كثيرا من المواطنين لا يزالون يتجاهلون الإرشادات الوقائية من الفيروس.

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وأكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم الخميس، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا أصبح أكبر من عدد المصابين في محافظتي جيلان وقم ومناطق أخرى، مضيفا أن عدد المختبرات لتشخيص كورونا ارتفع إلى 50 مختبرا في أنحاء البلاد.

وقال نمكي: "بالتعاون مع قوات التعبئة استهدفنا 3,5 مليون مواطن خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتحققنا من إصابة 1200 شخص منهم، وأدخلنا 270 منهم المشافي وعزلنا 2700 عن أقاربهم".

وشدد الوزير على أن البقاء في المنازل هو أكبر عامل في السيطرة على الفيروس، "لكن المواطنين لا يتعاونون ولا يستجيبون، والأسواق لا تزال مزدحمة والشوارع تعج بالسيارات".

وحذر نمكي من أنه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا السبت المقبل سيتم الإعلان عن فرض غرامة على كل من هو مصاب بالفيروس ولا يلتزم بالبقاء في المنزل.

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من جانبه، عبر علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران، عن أسفه لنتائج إحصائية تفيد بأن 60% من سكان العاصمة طهران وعلى الرغم من جميع التوصيات، لا يأخذون فيروس كورونا على محمل الجد.

وحسب الإحصائية، فإن 40% من سكان طهران يعتقدون أن البقاء في المنزل لا يؤثر على الحد من انتشار الفيروس، في حين لا يلتزم 30% من أهالي طهران بأي من الإرشادات الصحية للوقاية من كورونا.

المصدر: RT

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