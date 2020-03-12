8 حالات إصابة جديدة فقط في هوبي.. الصين تعلن تجاوز ذروة تفشي كورونا

قالت اللجنة الصحية الصينية، اليوم الخميس، إن فيروس كورونا تجاوز ذروته في البلاد مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

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وأعلن الإقليم تخفيف المزيد من قيود السفر، كما سيسمح أيضا باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين.

وأفاد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فنغ، بأن "الصين تجاوزت بشكل عام ذروة الوباء"، لافتا إلى أن "الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر".

وذكرت اللجنة أن ووهان سجلت جميع الحالات الجديدة أمس الأربعاء، وخارج ووهان سجل بر الصين الرئيسي 7 حالات جديدة منها 6 حالات قادمة من الخارج.

وعلى الرغم من انتشار الفيروس على نحو سريع في أنحاء العالم، إلا أن تفشيه تباطأ بشكل ملحوظ في الصين في الأيام السبعة الماضية نتيجة الإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة على حركة الناس والمرور، بما في ذلك فرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة.

وحتى نهاية أمس الأربعاء، بلغت حصيلة الوفيات في بر الصين الرئيسي 3169 حالة بزيادة 11 حالة عن الثلاثاء.

المصدر: "رويترز"