كورونا في الصين يتراجع.. 15 إصابة جديدة فقط وتعافي معظم المصابين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، وشفاء نحو 80% من المصابين سابقا.

وأوضحت اللجنة أن عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة انخفض من 24 حالة يوم الثلاثاء، لتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة 80793 حالة حتى الآن، مشيرة إلى أن 62793 حالة أي نحو 77,7% من المصابين، قد تعافوا وغادروا المستشفيات.

ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي إلى 3169 حالة حتى نهاية الأربعاء، بزيادة 11 حالة عن يوم الثلاثاء.

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وسجلت مقاطعة هوبي، مركز انتشار الفيروس، عشر وفيات جديدة، منها سبع حالات في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة.

ومنذ اندلاع الوباء في نهاية ديسمبر الماضي، بلغ معدل نسبة الوفيات في البر الصيني 3,9%، حيث لم يتجاوز 0,86% في مختلف أنحاء البلاد، باستثناء هوبي، التي وصل هذا المؤشر فيها إلى 4,5%، مع تسجيل الرقم الأعلى وهو 4.86% في مدينة ووهان.

المصدر: وكالات