كورونا.. أول حالة وفاة في السويد ودول تكثف الإجراءات الاحترازية

مع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، كما أعلنت السويد عن أول حالة وفاة بسبب كورونا في البلاد.

وأكدت السلطات السويدية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص مسن مصاب بكورونا، ما أصبح أول حالة وفاة بسبب الفيروس في المملكة، التي يبلغ عدد المصابين فيها نحو 460 شخصا.

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وأعلنت وزارة الصحة السويدية حظر التجمعات الحاشدة لأكثر من 500 شخص في مكان واحد، بهدف منع انتشار الفيروس.

وفي الدنمارك، أعلنت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إغلاق كافة المؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات ورياض الأطفال، لمدة أسبوعين. كما دعت الشرطة الدنماركية السكان للامتناع عن تنظيم تجمعات لأكثر من 100 شخص.

وحتى اللحظة تم تأكيد 514 إصابة بفيروس كورونا في الدنمارك. وارتفع عدد المصابين في البلاد بـ 10 أضعاف منذ يوم الاثنين الماضي.

إيطاليا تغلق محلات تجارية وصالونات التجميل والحانات

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في خطاب متلفز له، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت إغلاق كافة المحلات التجارية باستثناء الغذائية منها والصيدليات. وسيتم أيضا إغلاق صالونات التجميل ومحلات الحلاقة.

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أما الحانات والمطاعم فسينبغي عليها ضمان مجال الفصل بين الزبائن لمسافة لا تقل عن متر واحد. وسيتم إغلاق تلك المحال التي لا تلبي هذه المطالب.

كما دعا كونتي الشركات لإغلاق أقسامها غير الحيوية بالنسبة لإنتاجها.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع قياسي لعدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل 196 وفاة خلال يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين في البلاد إلى 827 شخصا.

تفشي الفيروس في أمريكا اللاتينية

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أعلنت سلطات بنما تعليق عمل كافة المدارس حتى 20 مارس على الأقل خوفا من انتشار الفيروس، فيما سيتم تعليق الدراسة في بعض المناطق حتى 7 أبريل المقبل. ويأتي ذلك بعد تسجيل أول حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.

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وفي كوستاريكا تم تسجيل قفزة كبيرة في عدد المصابين الذي ازداد من 13 إلى 22 حالة.

من جهتها، حظرت غواتيمالا دخول القادمين من أوروبا والصين وبعض الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وإيران وكوريا الشمالية، لأراضيها بسبب انتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا "وباء عالميا"، اليوم الأربعاء، فيما بلغ عدد المصابين حول العالم أكثر من 119 ألف شخص، وعدد الوفيات نحو 4300 حالة.

المصدر: وكالات