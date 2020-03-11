عملية أمريكية كبرى ضد عصابة مخدرات مكسيكية

ألقت السلطات الأمريكية القبض على أكثر من 250 شخصا وصادرت 600 كغم من المخدرات في عملية تستهدف إحدى عصابات المخدرات المكسيكية الكبرى.

وأعلن القائم بأعمال مدير هيئة محاربة المخدرات الأمريكية (DEA) أوتام ديلون، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، عن اختتام المرحلة الأولى من عملية "Project Python" ضد عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" المكسيكية لتهريب المخدرات.

وأشار ديلون إلى أن هذه العصابة من أكبر عصابات المخدرات في العالم، ولديها أكثر من 100 مختبر لإنتاج الميثامفيتامين في المكسيك، وهي "تغرق" الولايات المتحدة بهذا النوع من المخدرات.

وكان مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية قد أعلنوا أن العملية المذكورة أسفرت عن القبض على أكثر من 750 شخصا ومصادرة 20 ألف كغم من المخدرات خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي فبراير الماضي تم تسليم روبين أوسيغيرا غونزاليز الرجل الثاني في العصابة، وهو نجل زعيمها نيميسيو أوسيغيرا سرفانتيس، إلى الولايات المتحدة، وقد وجهت إليه التهم المتعلقة بالمخدرات والأسلحة.

بالإضافة إلى ذلك ألقي القبض على أخته جيسيكا يوهانا أوسيغيرا غونزاليز، التي ستحاكم في تهم متعلقة بجرائم مالية.

DEA-led operation Project Python Arrests 600 Cártel Jalisco Nueva Generación Thugs, Still Looking for Boss Nemesio Cervantes 'El Mencho' https://t.co/h7edAzjPCHpic.twitter.com/7RSxd7PtMP — Bill Warner PI Sarasota Fl (@billdetective) March 11, 2020

ولا يزال زعيم عصابة "خاليسكو" نيميسيو أوسيغيرا سرفانتيس حرا. وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في القبض عليه.

المصدر: رويترز