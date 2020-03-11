عملية أمريكية كبرى ضد عصابة مخدرات مكسيكية
ألقت السلطات الأمريكية القبض على أكثر من 250 شخصا وصادرت 600 كغم من المخدرات في عملية تستهدف إحدى عصابات المخدرات المكسيكية الكبرى.
وأعلن القائم بأعمال مدير هيئة محاربة المخدرات الأمريكية (DEA) أوتام ديلون، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، عن اختتام المرحلة الأولى من عملية "Project Python" ضد عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" المكسيكية لتهريب المخدرات.
Happening Now: Press conference to announce national enforcement operations targeting #CJNG under #ProjectPython. @DEAHQ@SDSheriff@SanDiegoPD@SDCAnews@SDDistAttypic.twitter.com/LQJpeXrWOh— DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) March 11, 2020
وأشار ديلون إلى أن هذه العصابة من أكبر عصابات المخدرات في العالم، ولديها أكثر من 100 مختبر لإنتاج الميثامفيتامين في المكسيك، وهي "تغرق" الولايات المتحدة بهذا النوع من المخدرات.
@DEASANDIEGODiv Chief Callery: “600 pieces were taken off the chess board,” referring to nationwide arrests of #CJNG cartel members under #ProjectPython@SDCAnews@SanDiegoPD@DEAHQ@SDDistAttypic.twitter.com/za1qkKo6xR— DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) March 11, 2020
وكان مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية قد أعلنوا أن العملية المذكورة أسفرت عن القبض على أكثر من 750 شخصا ومصادرة 20 ألف كغم من المخدرات خلال الأشهر الستة الماضية.
وفي فبراير الماضي تم تسليم روبين أوسيغيرا غونزاليز الرجل الثاني في العصابة، وهو نجل زعيمها نيميسيو أوسيغيرا سرفانتيس، إلى الولايات المتحدة، وقد وجهت إليه التهم المتعلقة بالمخدرات والأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك ألقي القبض على أخته جيسيكا يوهانا أوسيغيرا غونزاليز، التي ستحاكم في تهم متعلقة بجرائم مالية.
DEA-led operation Project Python Arrests 600 Cártel Jalisco Nueva Generación Thugs, Still Looking for Boss Nemesio Cervantes 'El Mencho' https://t.co/h7edAzjPCHpic.twitter.com/7RSxd7PtMP— Bill Warner PI Sarasota Fl (@billdetective) March 11, 2020
ولا يزال زعيم عصابة "خاليسكو" نيميسيو أوسيغيرا سرفانتيس حرا. وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في القبض عليه.
المصدر: رويترز