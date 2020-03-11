الدفاع الروسية تؤكد التزام التشكيلات الخاضعة لتركيا في إدلب بوقف إطلاق النار

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تسجل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب السورية من قبل التشكيلات المسلحة الخاضعة لتركيا لليوم الثالث على التوالي.

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وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان مساء اليوم الثلاثاء: "لم يتم رصد أي عمليات قصف خلال الساعات الـ24 الماضية من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية الخاضعة لأنقرة".

وأفاد جورافلوف بأنه تم مع ذلك في اليوم الماضي تسجيل 8 عمليات قصف من قبل مسلحي تنظيمات "الحزب الإسلامي التركستاني" و"أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة" في أراضي محافظة حلب.

وأشار جورافلوف إلى استمرار عمل قناة الاتصال الخاصة للتعاون العملي بين مركز حميميم والجانب التركي.

كما ذكر مدير مركز المصالحة الروسي أن "الشرطة العسكرية الروسية أمنت خلال الساعات الـ24 الماضية إيصال 7 قافلات عسكرية تركية إلى مواقع وجود نقاط المراقبة للقوات المسلحة التركية في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية بالتالي عدم رصد أي خروق من قبل المسلحين الموالين لتركيا لوقف إطلاق النار في إدلب، الذي تم التوصل إليه يوم 6 مارس في موسكو خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات