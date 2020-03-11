ترامب: أنا مستعد تماما لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية في التعامل مع فيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه مستعد تمام الاستعداد لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

I am fully prepared to use the full power of the Federal Government to deal with our current challenge of the CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة على "تويتر"، أن الولايات المتحدة لديها أكبر نظام رعاية صحية وخبراء وعلماء وأطباء، أكثر من أي مكان في العالم.

وأكد دونالد ترامب قائلا: "معا، سوف نتفادى!"، في إشارة إلى مواجهة فيروس كورونا.

ووجه ترامب رسالة للمسؤولين الحكوميين، حيث قال: "أود أن أشكر جميع المسؤولين الحكوميين العظماء لدينا في فريق العمل الذي يواجه فيروس كورونا والذين يعملون على مدار الساعة".

....We have the greatest healthcare system, experts, scientists and doctors anywhere in the world. Together, we will PREVAIL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني.

وأوضحت "رويترز" أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأمريكي تميل إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتوافق مع "قانون ستافورد"، مما سيتيح تخصيص مبلغ قد يصل إلى 40 مليار دولار بشكل مساعدات عاجلة لمكافحة التفشي.

المصدر: RT + وكالات