أوبراين: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام ترامب في منصبه

أعلن روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستشدد الضغط على إيران، وأن الأخيرة لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام ترامب في منصبه.

وقال أوبراين في كلمة ألقاها بواشنطن، اليوم الأربعاء: "ما دام الرئيس ترامب في منصبه، لن تكون لدى إيران أسلحة نووية"، مضيفا: "سنواصل حملتنا لممارسة أقصى الضغوطات، وبالتالي بإمكان إيران أن تسير في الطريق السهل أو في الطريق الصعب".

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وتابع المستشار: "بإمكانهم التخلي عن البرنامج النووي وإغلاق (منشأتي) نطنز وفوردو (النوويتين) وغيرهما من المنشآت لتخصيب اليورانيوم، أو بإمكانهم أن يستمروا بالتعرض للضغوطات القصوى، ولكن في نهاية المطاف لن يكون لديهم سلاح نووي في أي حال".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في مايو 2018 انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والسداسية الدولية الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وردا على ذلك تخلت إيران عن التزاماتها بموجب الصفقة واستأنفت تخصيب اليورانيوم "إلى المستوى الضروري" وتشغيل أجهزة الطرد المركزي.

المصدر: تاس