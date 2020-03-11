السلطات الإيطالية تعلن تسجيل 196 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال يوم

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 196 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية في أكبر زيادة لعدد المتوفين بهذه السلالة منذ بدء التفشي في البلاد.

إقرأ المزيد

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء هذه السلالة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 631 إلى 827 حالة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 12462 حالة بعد أن كانت عند مستوى 10149 مساء أمس الأربعاء.

وتعد إيطاليا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الصين، التي تنحدر منها هذه السلالة.

وفي الوقت ذاته أصبحت إيطاليا مؤخرا الأولى عالميا من حيث نسبة الوفيات من العدد العام للإصابات، وبعد إحصائية اليوم بلغ هذا المؤشر نقطة 6.6%، بينما يصل نفس المؤشر في الصين لمستوى 3.9% وفي إيران لـ 3.9%.

المصدر: وكالات