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الخارجية الأمريكية: لقاء G7 الوزاري سيجري عبر الفيديو بسبب كورونا

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: لقاء G7 الوزاري سيجري عبر الفيديو بسبب كورونا
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مدينة بيتسبورغ الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن اللقاء المقبل لوزراء خارجية مجموعة "السبع الكبار" سيجري عبر الفيديو، كإجراء وقائي وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة المكتب الإعلامي للوزارة، مورغان أورتاغوس، في تغريدة نشرتها على صفحتها في "تويتر"، إن اللقاء الذي كان من المزمع عقده في مدينة بيتسبورغ الأمريكية، في 24-25 مارس الحالي، سيجري كمؤتمر فيديو.

وأضافت المسؤولة: "نحن نشكر سلطات بيتسبورغ على استعدادها لإجراء اللقاء ودعمها ومساعدتها في التخطيط لفعالياته. ونحن بانتظار اللقاء هناك مستقبلا بفارغ الصبر".

وتشمل مجموعة "السبع الكبار" كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان. وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية، بعد الصين، من حيث عدد المصابين بمرض كورونا، فيما تصنف فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في قائمة الدول العشر الأولى المصابة.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا، اليوم الأربعاء، أن تفشي فيروس كورونا يمكن تصنيفه وباء عالميا، معربة عن قلقها لمستويات انتشار الفيروس وحدّته، إلى جانب قلقها تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.

وتم تسجيل أكثر من 121 ألف حالة إصابة بالفيروس في 118 دولة، ووفاة أكثر من 4 آلاف مصاب، وتعافي 66 ألف شخص.

المصدر: إنترفاكس

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