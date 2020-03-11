أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا.

إقرأ المزيد

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان، إنه تم رصد 6 حالات جديدة للإصابة بهذه السلالة في العاصمة موسكو و2 في مقاطعة موسكو، وكلها لدى المواطنين الروس.

وأشار المركز إلى أن جميع المواطنين المصابين الجدد زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أنه جرى وضعهم في الحجر الصحي.

وذكر المركز أن أحد المصابين بالفايروس في موسكو طفل ولا أعراض للمرض لديه إلا أنه يمثل ناقلا للفيروس.

وبالتالي وصل العدد العام للمصابين المسجلين بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 28 شخصا منهم 25 مواطنا روسيا قدموا جميعهم من إيطاليا ومواطنان صينيان وواحد إيطالي.

المصدر: وكالات