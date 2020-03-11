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"فارس": إصابة مسؤول في مكتب المرشد الأعلى الإيراني بفيروس كورونا

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مارة في طهران يرتدون كمامات وقائية تحسبا من الإصابة بفيروس كورونا
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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بإصابة محمد جواد إيرواني، مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي في مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بفيروس كورونا المستجد.

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كما نشرت الوكالة، اليوم الأربعاء، قائمة للمسؤولين المصابين بكورونا، من أبرزهم أربعة من أعضاء الحكومة (نائب الرئيس ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة، ووزيرا الصناعة والسياحة) وخمسة من نواب البرلمان، إضافة إلى أحد أعضاء مكتب المرشد ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية.

المصدر: RT

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