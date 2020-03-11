السجن 23 سنة لهارفي وينشتاين بعد إدانته بتهمة الاعتداءات الجنسية

قضت محكمة في نيويورك بإنزال عقوبة سجن لمدة 23 سنة في حق المخرج ومنتج الأفلام الأمريكي، هارفي وينشتاين، بعد إدانته بتهمة الاعتداءات الجنسية.

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وفي 24 فبراير الماضي، أدان محلفون وينشتاين (67 عاما) بالاعتداء الجنسي في حق مساعدة الإنتاج، ميمي هاليي، وارتكاب جريمة الاغتصاب بحق الممثلة الواعدة، جيسيكا مان.

يذكر أن أكثر من 100 امرأة، من بينهن ممثلات سينما شهيرات، اتهمن وينشتاين باعتداءات وتحرشات جنسية ارتكبها على مدار عقود من الزمن.

ونفى وينشتاين، أحد أبرز منتجي الأفلام في هوليوود، كل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن كل حالات ممارسة الجنس بينه وبين النساء كانت بتراض بين الطرفين.

المصدر: رويترز