بالصور.. كيف يستعيد فريق أردوغان بتكنولوجيا متطورة لحمايته من كورونا؟

كشفت وسائل إعلام عن تكنولوجيا متطورة يستعين بها فريق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحمايته من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي هذا الصدد، أشارت قناة "سي إن إن تورك" إلى مسؤول من الفريق الرئاسي حضر اليوم الأربعاء اجتماعا عقده أردوغان في مقر البرمان مع كتلة حزبه "العدالة والتنمية"، كان يتابع الحشد المحيط بالرئيس التركي باستخدام كاميرا حرارية خاصة بإمكانها الكشف عن الأشخاص الذين يعانون من الحمى.

CNNTURK

CNNTURK

وقالت القناة إن هذا المسؤول كان يراقب دون توقف جميع تحركات الرئيس مع التركيز الخاص على الأشخاص الذين وصلوا مقر البرلمان لمتابعة اللقاء بين أردوغان والبرلمانيين.

ووفقا للقناة، فإن الرئيس التركي بدأ يمتنع عن المصافحة، أثناء فعاليات رسمية منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في الدول المجاورة بالدرجة الأولى إيران التي تحولت إلى إحدى أكبر بؤر انتشار الوباء على مستوى العالم.

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وسجلت في تركيا في ساعات متأخرة من أمس الثلاثاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسبق أن نصبت السلطات التركية كاميرات حرارية في مطار اسطنبول للتأكد من عدم إصابة جميع المسافرين القادمين من الصين.

المصدر: سي إن إن تورك