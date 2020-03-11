دفعة جديدة من المساعدات السعودية تصل ووهان الصينية

أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية من المملكة وصلت مؤخرا مدينة ووهان الصينية، أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وأفادت الوكالة أمس الثلاثاء بأن المساعدات المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصلت ووهان الاثنين الماضي، وهي تضم 60 جهازا للأشعة الصوتية و30 جهاز تنفس صناعي و89 جهازا لصدمات القلب و200 مضخة حقن وريدية و277 جهازا لمراقبة المرضى و500 مضخة محاليل وريدية، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة لغسيل الكلى.

وأشارت الوكالة إلى أن مركز الملك سلمان كان قد سلم عدة دفعات من المساعدات إلى السلطات الصينية الشهر الماضي، ومن المقرر أن يتم إرسال مزيد من الدعم في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بتقديم مساعدات عاجلة إلى السلطات الصينية بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

المصدر: واس