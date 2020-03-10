الولايات المتحدة.. توقيف روسي مشتبه بضلوعه في سرقة بيانات شخصية لأمريكيين
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أعلنت القنصلية الروسية في نيويورك أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة على تواصل مع أجهزة الأمن الأمريكية على خلفية توقيف مواطن روسي يشتبه بضلوعه في سرقة بيانات شخصية لأمريكيين.
وقالت القنصلية إنها تلقت بلاغا حول توقيف المواطن الروسي كيريل فيرسوف الذي يقبع حاليا في أحد سجون مدينة نيويورك.
وذكرت القنصلية أن التوقيف تم بناء على طلب فرع مكتب التحقيقات الفدرالية في مدينة سان دييغو.
وتم توقيف فيرسوف في مطار جون كينيدي الدولي بنيويورك في 7 مارس الماضي بشبهة سرقة بيانات شخصية لسكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية وبيعها عبر منصة deer.io الإلكترونية.
المصدر: إنترفاكس