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الرئيس الأفغاني يوقع على مرسوم بشأن العفو عن سجناء من "طالبان" وإطلاق سراحهم

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الرئيس الأفغاني يوقع على مرسوم بشأن العفو عن سجناء من
YouTube / AP
معتقلون في سجن أفغاني
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وقع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الثلاثاء، مرسوما بشأن العفو عن سجناء من مقاتلي حركة "طالبان" وإطلاق سراحهم، حسبما أورد المتحدث باسم رئاسة الدولة ، صديق صديقي.

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ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن صديقي قوله إن "الرئيس غني وقع على مرسوم من شأنه أن يسهل إطلاق سراح سجناء طالبان، بما يتماشى مع إطار مقبول لإطلاق مفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية".

وأضاف المتحدث أن "تفاصيل المرسوم سيتم نشرها غدا".

وفي وقت سابق، توقع خمسة مسؤولين أفغان أن يتم هذا الأسبوع الإفراج عن أكثر من 1000 معتقل من عناصر "طالبان"، تمهيدا لإطلاق حوار مباشر بين الحكومة الأفغانية وممثلي الحركة المتمردة.

من جانبها، تتطلع "طالبان" إلى أن يشمل العفو الرئاسي 5 آلاف مقاتل معتقل.

ويأتي الإفراج المرتقب لسجناء الحركة في سياق الاتفاق المبرم، في 29 فبراير الماضي، بين الولايات المتحدة و"طالبان"، الذي من بين بنوده أن "تعمل الولايات المتحدة فورا مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين"، فضلا عن "إفراج واشنطن والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج طالبان عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس".

المصدر: طلوع نيوز + رويترز

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