فنزويلا.. استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين معارضين في كاراكاس

أفادت قناة TVV التلفزيونية في فنزويلا بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة لأنصار المعارضة في العاصمة كاراكاس، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت القناة أن قوات الشرطة قطعت الطريق أمام المسيرة المناهضة لحكم الرئيس نيكولاس مادورو، التي ترأسها زعيم المعارضة، خوان غوايدو، قبل أن تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

من جهتها، أوردت صحيفة "ناسيونال" الفنزويلية أن قوات الأمن لجأت إلى قنابل الغاز بعدما بدأ مجهولون في بقذف "أشياء ثقيلة" على الشرطيين.

EPA!!!! El Presidente Juan Guaidó en plena marcha hoy en Caracars desenmascaró a un infiltrado chavista o del G2 cubano dentro de la manifestación. Vean la reacción! #Venezuelapic.twitter.com/PreUX5I1RF — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) March 10, 2020

وتشهد مدن كبيرة عدة في فنزويلا، اليوم الثلاثاء، تظاهرات لأنصار المعارضة، بلغ عدد المشاركين فيها عدة آلاف، بحسب "فرانس برس".

وتوتر الوضع في فنزويلا بعد أن أقدم رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، في 23 يناير 2019، على إعلان نفسه رئيسا لفنزويلا "بالوكالة"، بدلا عن الرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وانضمت إلى واشنطن في تحركها هذا دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك)، ومنظمة الدول الأمريكية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.

وندد مادورو بما وصفه بمحاولة الانقلاب، معلنا عن قطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة.

وأكدت روسيا ودول أخرى عدة، من بينها الصين وإيران وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.

المصدر: تاس