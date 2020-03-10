البنتاغون: الانسحاب من أفغانستان سيسمح بالتركيز على الصين وروسيا

أعلن البنتاغون أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان "سيسمح بتوفير مليارات الدولارات" للتركيز على مواجهة الصين وروسيا.

وقال النائب الأول لوزير الدفاع الأمريكي، ديفيد نوركويست، أثناء جلسة استماع في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "إذا سارت الأمور جيدا، فسنقلص (عدد القوات في أفغانستان) إلى حد 8.6 ألف عسكري، وسيكون بوسعنا القيام بتقليص أكبر في حال المضي قدما (بمحادثات السلام)".

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وأضاف أن "الحديث يدور عن إمكانية توفيرنا مليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن "الإدارة الحالية تعتبر رصد الأموال (لمواجهة) الصين وروسيا أولوية لها".

ولفت إلى أن تقليص عدد العسكريين في أفغانستان سيتوقف على سير عملية المصالحة في البلاد، مؤكدا أن التسوية السلمية عبر المفاوضات بين الأفغان هي "أفضل طريقة" لإحلال سلام راسخ في أفغانستان.

يذكر أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة التي تم نشر ملخصها في يناير 2018، تركز الاهتمام على "المواجهة الاستراتيجية" مع الصين وروسيا على المدى البعيد.

المصدر: تاس