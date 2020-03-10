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منظمة التجارة العالمية تعلن إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا

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منظمة التجارة العالمية تعلن إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا
AFP Fabrice COFFRINI
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أعلنت منظمة التجارة العالمية أن أحد موظفيها أصيب بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

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وقال المتحدث باسم المنظمة دانييل بروزين: "بوسعنا التأكيد أن أحد موظفينا أصيب بفيروس كورونا. ونحن نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية ونتابع الوضع باستمرار للاطلاع على التطورات".

وهذه هي أول إصابة بفيروس كورونا من بين موظفي المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ أكثر من 114 ألف شخص، وتوفي أكثر من 4 آلاف بسبب الفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 64 ألف شخص.

المصدر: رويترز

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