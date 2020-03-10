الداخلية الأفغانية: 7 قتلى و28 جريحا جراء هجمات "الطالبان" خلال الساعات الـ 24 الماضية

نفذ مسلحو "طالبان" 32 هجوما في أفغانستان خلال الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن 7 قتلى و28 جريحا، حسبما أوردت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء.

طی 24 ساعت گذشته طالبان در 15 ولایت کشور علیه افراد ملکی و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 32 مورد حمله تروریستی را انجام داده اند.

که در نتیجه آن 2 فرد ملکی، 5 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی شهید و به تعداد 16 فرد ملکی و 12 نیروی امنیتی زخم برداشته اند.(1/2 ) — Nasrat Rahimi (@NasratRahimi12) March 10, 2020

وقال المتحدث باسم الوزارة، نصرت رحيمي، على صفحته في "تويتر"، إن الهجمات أودت بحياة مدنيين اثنين و5 عسكريين، كما أنها أسفرت عن جرح 16 مدنيا و12 عسكريا.

وذكر المتحدث أن 8 إرهابيين قتلوا خلال الفترة نفسها، في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم انتحاري تمت تصفيته قبل تفعيله عبوة ناسفة في سوق شعبية بمدينة قندهار (جنوب).

المصدر: إنترفاكس