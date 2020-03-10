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الداخلية الأفغانية: 7 قتلى و28 جريحا جراء هجمات "الطالبان" خلال الساعات الـ 24 الماضية

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الداخلية الأفغانية: 7 قتلى و28 جريحا جراء هجمات
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مجموعة من مسلحي "طالبان"
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نفذ مسلحو "طالبان" 32 هجوما في أفغانستان خلال الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن 7 قتلى و28 جريحا، حسبما أوردت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نصرت رحيمي، على صفحته في "تويتر"، إن الهجمات أودت بحياة مدنيين اثنين و5 عسكريين، كما أنها أسفرت عن جرح 16 مدنيا و12 عسكريا.

وذكر المتحدث أن 8 إرهابيين قتلوا خلال الفترة نفسها، في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم انتحاري تمت تصفيته قبل تفعيله عبوة ناسفة في سوق شعبية بمدينة قندهار (جنوب).

المصدر: إنترفاكس

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