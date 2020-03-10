الداخلية الأفغانية: 7 قتلى و28 جريحا جراء هجمات "الطالبان" خلال الساعات الـ 24 الماضية
نفذ مسلحو "طالبان" 32 هجوما في أفغانستان خلال الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن 7 قتلى و28 جريحا، حسبما أوردت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء.
طی 24 ساعت گذشته طالبان در 15 ولایت کشور علیه افراد ملکی و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 32 مورد حمله تروریستی را انجام داده اند.— Nasrat Rahimi (@NasratRahimi12) March 10, 2020
که در نتیجه آن 2 فرد ملکی، 5 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی شهید و به تعداد 16 فرد ملکی و 12 نیروی امنیتی زخم برداشته اند.(1/2 )
وقال المتحدث باسم الوزارة، نصرت رحيمي، على صفحته في "تويتر"، إن الهجمات أودت بحياة مدنيين اثنين و5 عسكريين، كما أنها أسفرت عن جرح 16 مدنيا و12 عسكريا.
وذكر المتحدث أن 8 إرهابيين قتلوا خلال الفترة نفسها، في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم انتحاري تمت تصفيته قبل تفعيله عبوة ناسفة في سوق شعبية بمدينة قندهار (جنوب).
المصدر: إنترفاكس