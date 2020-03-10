روحاني يدعو لبناء مستشفيات ميدانية متنقلة لعلاج مصابي كورونا

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى توظيف إمكانيات القوات المسلحة في محافظات قم وجيلان ومازندران في بناء المستشفيات الميدانية المتنقلة.

وأكد روحاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إرسال الأطباء والممرضين للمساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا القاتل، وذلك خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع محافظي المحافظات الثلاث.

كما شدد على ضرورة تطبيق قرارات لجان مكافحة فيروس كورونا في هذه المحافظات بشكل صارم ودقيق.

ودعا الرئيس الإيراني إلى استخدام الملاعب والأماكن المسقفة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا عند الضرورة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 8042 في البلاد، مؤكدة تسجيل 54 حالة وفاة و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

المصدر: RT