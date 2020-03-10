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وزارة الصحة السورية: نتائج تحليل حالة مشتبهة إصابتها بكورونا أكدت خلوها من الفيروس

ارتفاع عدد الوفيات بين المصابين بفيروس "كورونا" في فرنسا إلى 30 شخصا

أخبار العالم

ارتفاع عدد الوفيات بين المصابين بفيروس
Reuters SM/PKP
شخص يرتدي كمامة واقية من كورونا في فرنسا
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أفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد ارتفع إلى 30 ، بعد أن كان 25 أمس الاثنين.

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مصدر مطلع: وزير الثقافة الفرنسي مصاب بفيروس كورونا
مصدر مطلع: وزير الثقافة الفرنسي مصاب بفيروس كورونا

وأضافت في بيان أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1606.

يذكر أن وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستير، أصيب بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، مساء أمس الاثنين.

إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن خمسة نواب بالبرلمان الفرنسي جرى تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد العاملين بمطعم الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث يعتقد أن بعض المشرعين المصابين أو جميعهم التقطوا الفيروس هناك.

المصدر: "رويترز"

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