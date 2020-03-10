مبادرة ألمانية جديدة للحد من انتشار كورونا.. فحص طبي من داخل السيارة

قررت ألمانيا القيام باختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للأشخاص داخل سياراتهم في الطرقات.

ودشنت السلطات أمس الاثنين مركزين للاختبار في بلدة نورتنجن الجنوبية القريبة من شتوتغارت، بعد الإعلان رسميا عن إصابة أكثر من 1000 حالة بالفيروس في 16 ولاية ألمانية.

ولم تكشف بعد تفاصيل عن كيفية عمل هذا المشروع الجديد في ألمانيا أو عدد المحطات التي ستكون موجودة في البلاد.

وتظهر صور متداولة قيام أخصائيين يرتدون بدلات واقية بفحص السائقين من خلال نوافذ سياراتهم.

وتسمح هذه المراكز باختبار الأشخاص للكشف عن المرض دون حاجتهم لمغادرة سياراتهم، ما يقلل من خطر العدوى في غرف الانتظار المزدحمة أو قاعات الاستقبال في المراكز الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التزايد الكبير في عدد المصابين بالفيروس القاتل "كوفيد-19"، حيث تجاوز عدد الحالات المسجلة أكثر من 110.000 شخص في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع كبير خلال الأيام الأخيرة في تسجيل إصابات في جميع أنحاء أوروبا.

المصدر: ديلي ميل