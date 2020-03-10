محكمة أمريكية تحمّل إيران المسؤولية عن احتجاز عميل أمريكي اختفى منذ 17 عاما

قضت محكمة أمريكية بمسؤولة إيران عن "احتجاز وتعذيب" العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، والجاسوس في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) روبرت ليفنسون.

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وأفاد القاضي الفدرالي، تيموثي كيلي، في قرار من 25 صفحة أنه سيلبي دعوى أقارب ليفنسون، بسبب غياب أي رد فعل من المدعى عليه، إيران، التي لم ترسل ممثلين لها إلى المحكمة.

وطالب أقارب هذا العميل بتعويضات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، إلا أن القاضي الاتحادي لم يتطرق إلى هذه المسألة في هذه الوثيقة التي صدرت أمس الاثنين.

وقال القاضي في حيثيات القرار: "لا أحد يعرف مصير ليفنسون. إذا كان على قيد الحياة، فهو الرهينة الأطول فترة في التاريخ الأمريكي"، مضيفا أن إيران "مسؤولة بشكل لا لبس فيه" عن ذلك.

كما تطرق القاضي إلى المعاناة المعنوية لأقارب العميل المختفي، بما في ذلك ما يقاسيه أبناؤه السبعة.

وكان ليفنسون، الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي قد اختفى في عام 2007 أثناء رحلة إلى إيران.

وخلصت وكالة أسوشيتد برس في تحقيق خاص قامت به إلى أن ليفنسون عمل في إيران لصالح وكالة الاستخبارات المركزية.

بالمقابل أكدت السلطات الإيرانية مرارا أنها لم تحتجز ليفنسون، ونفت أي تورط في اختفائه.

المصدر: نوفوستي