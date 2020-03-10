 
مباشر

البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن فيروس "كورونا"

أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن فيروس
Sputnik
البيت الأبيض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/neww

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي لم يخضع لاختبار فيروس "كورونا" لأنه لم يجر اتصالا وثيقا ومطولا مع أي من المصابين بالفيروس، وليس لديه أي أعراض.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، في بيان، أمس الاثنين، أن "الرئيس لم يخضع لاختبار الكشف عن مرض كوفيد-19 (كورونا) لأنه لم يتعامل عن قرب لفترة طويلة مع أي مريض تأكدت إصابته بكوفيد-19، كما لم تظهر عليه أي أعراض".

وأضافت المتحدثة أن "الرئيس ترامب في صحة ممتازة وسيواصل طبيبه متابعته عن كثب".

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء الرئيس الأمريكي باثنين على الأقل من أعضاء الكونغرس في الآونة الأخيرة، وتم إخضاعهما للحجر الصحي في وقت لاحق بسبب حضورهما مؤتمرا مع شخص تأكدت فيما بعد إصابته بالفيروس.

وفي نفس السياق أعلن مكتب كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، الذي تم تعيينه حديثا، أن ميدوز قيد الحجر الذاتي بمنزله كإجراء وقائي، بعد اتصاله في مؤتمر المحافظين بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب أن ميدوز لا يعاني من أي أعراض للفيروس.

المصدر: RT + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا