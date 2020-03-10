البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن فيروس "كورونا"

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي لم يخضع لاختبار فيروس "كورونا" لأنه لم يجر اتصالا وثيقا ومطولا مع أي من المصابين بالفيروس، وليس لديه أي أعراض.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، في بيان، أمس الاثنين، أن "الرئيس لم يخضع لاختبار الكشف عن مرض كوفيد-19 (كورونا) لأنه لم يتعامل عن قرب لفترة طويلة مع أي مريض تأكدت إصابته بكوفيد-19، كما لم تظهر عليه أي أعراض".

وأضافت المتحدثة أن "الرئيس ترامب في صحة ممتازة وسيواصل طبيبه متابعته عن كثب".

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء الرئيس الأمريكي باثنين على الأقل من أعضاء الكونغرس في الآونة الأخيرة، وتم إخضاعهما للحجر الصحي في وقت لاحق بسبب حضورهما مؤتمرا مع شخص تأكدت فيما بعد إصابته بالفيروس.

وفي نفس السياق أعلن مكتب كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، الذي تم تعيينه حديثا، أن ميدوز قيد الحجر الذاتي بمنزله كإجراء وقائي، بعد اتصاله في مؤتمر المحافظين بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب أن ميدوز لا يعاني من أي أعراض للفيروس.

المصدر: RT + رويترز