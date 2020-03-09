ترامب صافح عضوين بالكونغرس قبل وضعهما في الحجر الصحي (صور + فيديو)

أفادت شبكة "سي إن بي سي" بأن عضوين جمهوريين بالكونغرس تواصلا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل إعلانهما اليوم دخول الحجر الصحي، إثر التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، فإن ترامب صافح النائب دوغ كولينز، من ولاية جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات غايتس، من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى اليوم الاثنين.

It is pretty incredible that Rep Gaetz, who is now in self-quarantine over coronavirus, flew with President Trump on Air Force One today. https://t.co/rH4mFPgXpj — Yamiche Alcindor (@Yamiche) March 9, 2020

​وأعلن كولينز وغايتس، أنهما عزلا نفسيهما ذاتيا لأنهما تواصلا مباشرة مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فبراير، والذي تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للشبكة الأمريكية فإن عضوي الكونغرس لم تظهر عليهما أعراض الفيروس، حيث قال غايتس في تغريدة له إنه أجرى اختبارات كورونا ويتوقع صدور النتائج قريبا.

Rep. Doug Collins, who recently shook hands with President Donald Trump, has opted to “self-quarantine” after coming into contact with an individual who was infected with #coronavirus. #COVID19https://t.co/xTqTGtbSsWpic.twitter.com/ynwX0rU2mu — POLITICO (@politico) March 9, 2020

إلى ذلك، لم يعلن كولينز إجراء اختبارات، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.

ونقلت "إن بي سي نيوز" عن أحد مساعدي كولينز قوله، إنه بالإضافة إلى عزل عضو الكونغرس لنفسه ذاتيا، فإن اثنين من الموظفين العاملين في مكتبه يباشرون العمل من الحجر الصحي.

ونشر غايتس صورة له وهو يرتدي قناع تنفس أثناء مراجعته بعض الأوراق قبل التصويت على حزمة التمويل الطارئة بقيمة 8.3 مليار دولار لمكافحة انتشار الفيروس.

Reviewing the coronavirus supplemental appropriation and preparing to go vote. pic.twitter.com/wjJ4YY4VZz — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 4, 2020

جدير بالذكر أنه تم حتى الآن تسجيل 624 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 26 حالة وفاة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية