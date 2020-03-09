خامنئي يلغي خطابه بمناسبة رأس السنة الفارسية بسبب فيروس كورونا

قرر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، إلغاء خطابه بمناسبة عيد رأس السنة الفارسي، في إطار الإجراءات الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لخامنئي، في بيان صدر مساء اليوم الاثنين: "بسبب انتشار فيروس كورونا وبناء على التوصيات الأكيدة للمسؤولين والخبراء في الشؤون الصحية والعلاجية بالنسبة لتجنب إقامة التجمعات والسفر ومغادرة المدن لمنع انتشار المرض، يعلن عن إلغاء مراسم خطاب... قائد الثورة الإسلامية... التي تقام كل عام بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة في حرم الإمام علي بن موسى الرضا".

وأضاف بيان مكتب خامنئي أنه لن يزور بالتالي "مدينة مشهد المقدسة لهذا الغرض".

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة للنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وحتى مساء اليوم الاثنين سجلت في أراضي إيران 7161 إصابة بهذه السلالة، التي تنحدر من الصين وأطلق عليها اسم "COVID-2019"، بما في ذلك 237 حالة وفاة.

المصدر: إرنا + وكالات