ترامب: جدل السعودية وروسيا حول أسعار النفط والأخبار الكاذبة سبب هبوط سوق الطاقة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سبب هبوط سوق الطاقة العالمية، يعود إلى الجدل بين السعودية وروسيا حول أسعار النفط وما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "السعودية وروسيا تجادلان حول أسعار وتدفق النفط. هذا الأمر والأخبار الكاذبة سبب لهبوط السوق".

ومع ذلك شدد الرئيس الأمريكي، في تغريدة أخرى، على أن "تراجع أسعار البنزين أمر جيد بالنسبة إلى المستهلك".

المصدر: RT