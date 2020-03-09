لوبان تدعو الاتحاد الأوروبي لـ"تهديد" أردوغان

دعت مارين لوبان، رئيسة الحزب اليميني الأكبر في فرنسا، الاتحاد الأوروبي إلى "تهديد" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض "عقوبات" على بلاده.

وقالت لوبان خلال تصريحاتها التي بثتها إذاعة RTL إنه يتعين على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يقوم بـ"حماية صارمة للحدود" ومواجهة "فعل الحرب" الصادر عن أنقرة، التي سمحت بتدفق المهاجرين على الحدود اليونانية.

ومن المتوقع أن يصل أردوغان اليوم إلى بروكسل، حيث يناقش قضية الهجرة غير الشرعية ومحاولة عشرات آلاف المهاجرين عبور الحدود بين تركيا واليونان.

📹 « Il va falloir faire preuve de fermeté à l'égard d'#Erdogan, mettre en œuvre des sanctions, envoyer des hommes pour aider les Grecs à tenir leur frontière. L'Union européenne est aujourd'hui soumise à la #Turquie, et est incapable de nous protéger ! » #RTLMatinpic.twitter.com/ld276ViyhI — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 9, 2020



وأعلن الرئيس التركي في 29 فبراير الماضي أنه سيتوقف عن الالتزام باتفاق مارس 2016، الذي ينص على بقاء المهاجرين في تركيا، مقابل تقديم مساعدة مالية أوروبية إلى أنقرة. وبرر أردوغان قراره هذا بعدم وفاء أوروبا لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

المصدر: لو فيغارو