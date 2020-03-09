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مسؤول إيراني لشمخاني: فكر بإيران قبل مساعدة العراق في مكافحة كورونا

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مسؤول إيراني لشمخاني: فكر بإيران قبل مساعدة العراق في مكافحة كورونا
Reuters RH/SAL//YJ/
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني
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لاقت تصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حول استعداد بلاده لمساعدة العراق في مكافحة فيروس كورونا انتقادات كبيرة في طهران.

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ونشر النائب عن مدينة رشت في البرلمان، علي جعفر زادة، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "السيد شمخاني، حضرتكم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، فلتنقذ إيران!".

وأضاف "الأوضاع في محافظة جيلان تجاوزت الحالة الحمراء من حيث انتشار فيروس كورونا، وليس لدينا أسرة في المشافي، ونفتقر إلى الكوادر الطبية الكافية، والكمامات، والألبسة الواقية، والأدوية! أحلفك بالله فكر بإيران والإيرانيين!".

وكان شمخاني أعلن استعداد طهران لمساعدة العراق في مكافحة فيروس كورونا أثناء لقائه أمس الأحد في بغداد بمستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض.

المصدر: RT

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