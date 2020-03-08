السلطات التشيكية قد تطلب استبدال السفير الصيني

أفاد موقع "اكتوالنا" التشيكي، بأن القيادة التشيكية قد تطلب من بكين استبدال، السفير الصيني الحالي لدى الجمهورية.

وذكر الموقع، أن سبب ظهور الاستياء الشديد من جانب السلطات التشيكية تجاه السفير الصيني، هو رسالته التي بعث بها في يناير من هذا العام إلى إدارة الرئاسة في جمهورية التشيك، تضمنت تصريحات "غير مقبولة" من وجهة نظر البروتوكول الدبلوماسي، وكان هدفها ممارسة الضغط على رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان التشيكي لكي يتخلى عن خطته لزيارة تايوان.

وحذرت السفارة الصينية في براغ، عبر رسالتها، من العواقب السلبية التي ستجلبها الزيارة على رئيس المجلس نفسه، وعلى الشركات التشيكية التي تمارس نشاطاتها في الصين.

وسيعقد يوم الأربعاء، اجتماع لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و رئيسي مجلسي البرلمان بجمهورية التشيك، لبحث المسائل المتعلقة بتطوير السياسة الخارجية للجمهورية.

ومن المعتقد أن رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، سيصر خلال اللقاء، على ضرورة إنهاء مهمة السفير الصيني الحالي في الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيتش، عن تأييده لهذا الإجراء، قائلا: "هذا السيد (السفير) غريب للغاية. ما كتبه (في رسالة تتعلق بزيارة رئيس مجلس الشيوخ إلى تايوان) هو (بالنسبة لنا) غير مقبول على الإطلاق. ويجب أن نرفضه ".

المصدر: تاس