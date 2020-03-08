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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 512 حالة

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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 512 حالة
AFP Kena Betancur
رجل يرتدي كمامة طبية في ميترو أنفاق نيويورك
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أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على أراضي الولايات المتحدة إلى 512 حالة.

وأشارت إحصائيات هيئة الصحة المحلية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن المصابين بهذه السلالة من الفيروس سجلوا في 33 ولاية وكذلك دائرة كولومبيا، التي تحتضن العاصمة واشنطن.

وأكدت السلطات المحلية رصد 21 حالة وفاة على الأقل جراء الفيروس، سجلت 18 منها في ولاية واشنطن، و2 في فلوريدا، و1 في كاليفورنيا.

وأعلنت سلطات 8 ولايات في البلاد حالة الطوارئ على خلفية خطر التفشي، وهي واشنطن وفلوريدا وكاليفورنيا وكنتاكي ونيويورك وماريلاند ويوتا وأوريغون.

المصدر: وكالات

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