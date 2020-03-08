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عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل بلغ 39 شخصا

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عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل بلغ 39 شخصا
Reuters
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أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنه تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى 39 شخصا حتى الآن.

وذكرت الوزارة، أن من بين المصابين الإسرائيليين بهذا المرض، بعض القادمين من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا، وكذلك هناك من تعرض للإصابة بعد احتكاكه مع مرضى.

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وتقول السلطات، إنها تتخذ كل الإجراءات والتدابير الحاسمة لاحتواء المرض ومنع انتشاره، وتم إلغاء كل الفعاليات الجماهيرية بما في ذلك المسيرات التقليدية الدينية بمناسبة عيد "بوريم" في الأسبوع المقبل.

وتم فرض الحجر المنزلي على كل مواطن عاد من الدول التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا وكذلك كل الذين احتكوا معهم.

المصدر: نوفوستي

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