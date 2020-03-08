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ولاية أوريغون الأمريكية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

أخبار العالم

ولاية أوريغون الأمريكية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا
Reuters
الولايات المتحدة
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قررت ولاية أوريغون الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت حاكمة ولاية أوريغون الأمريكية كيت براون، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما، بعد تضاعف حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية.

وقالت براون في مؤتمر صحفي "نفعل كل ما في وسعنا لسلامة سكان أوريغون".

جدير بالذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ولاية أوريغون، بلغ 14 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 109 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وفي ما يلي آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا:

المصدر: وكالات

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