فيديو يوثق محاولة عربة تركية "إسقاط" السياج الحدودي مع اليونان

نشرت الحكومة اليونانية فيديو قالت إنه يوثق محاولة عربة عسكرية تركية إسقاط جزء من السياج الحدودي بين البلدين وسط تصاعد التوتر بينهما بسبب مسألة اللاجئين.

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وقالت الحكومة، في بيان أصدرته بهذا الصدد، إن الفيديو تم تصويره مساء يوم الجمعة الماضي وهو "يظهر عربة تركية مدرعة لمراقبة الحدود، وهي تحاول إسقاط جزء من السياج الحدودي باستخدام حبل".

وأضاف البيان أن "السيارة من نوع HIZAR\ATES، وهي مزودة بأجهزة تسمح لها بمراقبة الحدود نهارا وليلا"، مشيرا إلى أن "تركيا اشترت دفعة من هذه العربات خلال الفترة من مايو وأغسطس 2019، وتم تمويل 75% للبرنامج من قبل الصناديق الأوروبية".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه الحادثة هي الأولى التي تؤكد بالأدلة أن تركيا تساعد المهاجرين في إسقاط السياج الحدودي مع اليونان.

وتوجه آلاف المهاجرين إلى الحدود التركية مع اليونان، بعد أن أعلنت أنقرة، الأسبوع الماضي، أنها لن تمنع المهاجرين واللاجئين من العبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، في خطوة رأى مراقبون سياسيون أنها محاولة من تركيا للضغط على بروكسل لدعم موقف أنقرة إزاء الوضع في إدلب السورية.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مراجعة اتفاق الهجرة الذي وقعته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016، والذي أسفر عن وقف تدفق موجات من المهاجرين غير الشرعيين، خاصة من سوريا، إلى دول التكتل.

المصدر: وكالات