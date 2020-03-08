شفاء آخر حالة إصابة بفيروس كورونا في شينجيانغ الأويغورية

أفادت وكالة شينخوا الصينية، بأن آخر مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين، قد تعافى من مرضه وخرج من المستشفى اليوم الأحد.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة في المنطقة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتشييد إلى الصفر.

وسجلت شينجيانغ أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 23 يناير، وتم تسجيل إجمالي 76 حالة مؤكدة في المنطقة ذاتية الحكم وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتشييد.

ولم يتم تسجيل حالات عدوى جديدة لمدة 18 يوما على التوالي.

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وخفضت كل من المنطقة ذاتية الحكم وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتشييد، مستوى الاستجابة للطوارئ ضد تفشي فيروس كورونا من المستوى الثاني إلى الثالث.

المصدر: وكالة شينخوا