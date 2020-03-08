فرنسا.. ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 19 والمصابين إلى 1126 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى 1126 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 19.

وكان مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، قال يوم السبت، إن 16 شخصا توفوا بسبب الفيروس.

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جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات في كورونا، حيث تأكد إصابة 177 شخصا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 107 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وفي ما يلي آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا:

المصدر: وسائل إعلام فرنسية