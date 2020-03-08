نتنياهو يبحث مكافحة كورونا مع بينس ويتقدم بمبادرة دولية للتعامل مع الفيروس

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لبحث تعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة فيروس كورونا.

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وأفاد المكتب الإعلامي لنتنياهو، في بيان، بأن نتنياهو وبينس اتفقا على "إجراء محادثات لاحقة بين الطاقم الإسرائيلي المكلف بالتعامل مع فيروس كورونا وبين الطاقم الأمريكي" بمشاركة المنسقة المختصة بهذا الشأن في البيت الأبيض، ديبرا بيركس.

وأوضح البيان أنه "سيتم إجراء تلك المحادثات بغية دفع تعاون تكنولوجي وعلمي حول الفيروس"، كما سيجري "بحث السبل التي من شأنها مواجهة الفيروس سوية".

وأكد نتنياهو، مساء السبت الماضي، رصد ارتفاع في وتيرة الإصابات بالنوع الجديد لفيروس كورونا في إسرائيل، معلنا أنه تقدم بمبادرة لإجراء مؤتمر هاتفي دولي لبحث سبل حل الأزمة.

وقال نتنياهو: "لا يمكننا تقدير وتيرة الإصابات بشكل دقيق لكنها أعلى مما قدرناه. خلال الـ 48 ساعة الماضية أجريت محادثات مع قادة العالم كما بادرت إلى إجراء اتصالات هاتفية لاستكشاف طرق يمكن من خلالها للدول مساعدة بعضها البعض".

وحتى الأحد الحالي سجلت في إسرائيل 25 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم وضع من 60 إلى 70 ألف شخص في الحجر الصحي على خلفية انتشار هذه السلالة.

المصدر: RT