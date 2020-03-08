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أردوغان: مقتل 59 عسكريا تركيا خلال آخر شهر بإدلب مقابل تحييد 3400 عنصر من القوات السورية

أردوغان: تركيا لا تنوي أبدا احتلال أو ضم أي جزء من الأراضي السورية

أخبار العالم

أردوغان: تركيا لا تنوي أبدا احتلال أو ضم أي جزء من الأراضي السورية
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن تركيا لا تنوي أبدا احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية.

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وقال أردوغان إن "توجيه النظام (السوري) كافة قواته نحو إدلب في وقت تخضع ثلث أراضيه لاحتلال تنظيم "ي ب ك" الإرهابي (وحدات حماية الشعب الكردية) يشير إلى غايات ومآرب أخرى".

وأكد الرئيس التركي أن غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على أراضيها و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن.

ولفت إلى أنه خلال آخر شهر قتل العشرات من الجنود الأتراك في إدلب، قائلا: "خلال آخر شهر استشهد 59 عسكريا تركيا في إدلب وردا على ذلك حيدنا 3400 عنصرا من عناصر النظام السوري".

وقال أردوغان إن "أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولا بالنسبة لنا"، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحقها في "تطهير محيط منطقة عملية درع الربيع" حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها.

ودعا أردوغان اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين، معلنا أنه سيلتقي بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لمناقشة قضية المهاجرين.

المصدر: الأناضول

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