 
مباشر
عاجل
السلطات الإيطالية: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد

الخطوط الجوية الإيرانية تعلق كافة رحلاتها إلى أوروبا

أخبار العالم

الخطوط الجوية الإيرانية تعلق كافة رحلاتها إلى أوروبا
Reuters Mohamed al-Sayaghi
طائرة تابعة لشركة الطيران الإيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nena

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم الأحد، تعليق تسيير كافة الرحلات الجوية إلى الدول الأوروبية.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن هذا الإجراء يأتي ردا على فرض الجانب الأوروبي قيودا لأسباب غير معلومة على كافة رحلات إيران.

وأوضح مسؤولو الشركة أن الخطوط الإيرانية تجري مفاوضات لمعالجة التعليق واستئناف تسيير الرحلات للدول الأوروبية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة 49 شخصا مصابا بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 194 حالة والإصابات إلى 6566 في البلاد.

المصدر: فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا