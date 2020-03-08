الخطوط الجوية الإيرانية تعلق كافة رحلاتها إلى أوروبا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم الأحد، تعليق تسيير كافة الرحلات الجوية إلى الدول الأوروبية.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن هذا الإجراء يأتي ردا على فرض الجانب الأوروبي قيودا لأسباب غير معلومة على كافة رحلات إيران.

وأوضح مسؤولو الشركة أن الخطوط الإيرانية تجري مفاوضات لمعالجة التعليق واستئناف تسيير الرحلات للدول الأوروبية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة 49 شخصا مصابا بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 194 حالة والإصابات إلى 6566 في البلاد.

المصدر: فارس