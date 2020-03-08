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لأول مرة لم يتم اكتشاف فيروس كورونا في الصين خارج هوبي

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لأول مرة لم يتم اكتشاف فيروس كورونا في الصين خارج هوبي
Sputnik
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أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة الصحية الحكومية في الصين، مي فنغ، أنه للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، لم يتم اكتشاف أية إصابات جديدة في أنحاء البلاد ما عدا مقاطعة هوبي.

وقال فنغ إنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين، بما في ذلك 41 حالة في مقاطعة هوبي، و3 حالات قادمة من خارج البلاد (تم تسجيل إصابتين في بكين، وواحدة في مقاطعة قانشو).

وأضاف المسؤول الصيني: "لأول مرة لم يتم تسجيل إصابات (بفيروس كورونا) داخل الصين، خارج حدود مقاطعة هوبي. خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 3 إصابات قادمة من خارج البلاد، والباقي في هوبي".

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ووصل عدد الإصابات المسجلة فعلا في الصين حتى الآن، إلى 80695 حالة، بما في ذلك 3097 وفاة. وشفي من المرض خلال الفترة 57065 شخصا، وبقي حاليا في المستشفيات، أكثر من 20500 شخص.

المصدر: نوفوستي

 

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