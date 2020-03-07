وفد "الصحة العالمية" يزور مدينة قم الإيرانية

أجرى وفد تابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، زيارة لمدينة قم الإيرانية، التي بدأ منها انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران.

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وأفاد مراسلنا بأن الوفد زار قم للاطلاع على إجراءات مكافحة فيروس كورونا في المدينة، كما شارك أعضاؤه في اجتماع عقدته لجنة قم لمكافحة الفيروس، والتقى مع محافظ المدينة بهرام سرمست.

وخلال اللقاء، ثمن رئيس الوفد، ريتشارد برنان، عاليا جهود المدينة في مكافحة كورونا.

من جانبه، أعلن سرمست أن المدينة لن تتمكن من استضافة المسافرين وزوار الأماكن الدينية فيها.

وأضاف سرمست أنه تم إبلاغ كافة الفنادق والنزل، برفض أي نزلاء خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن المسافرين إلى المدينة سيواجهون صعوبات في إقامتهم.

المصدر: RT