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إيطاليا.. إصابة أكثر من 1250 شخصا بكورونا في يوم واحد وارتفاع عدد الوفيات إلى 233

رئيسة إستونيا تنتظر نتيجة فحص الإصابة بفيروس كورونا

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رئيسة إستونيا تنتظر نتيجة فحص الإصابة بفيروس كورونا
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امتنعت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد عن المشاركة بفعالية احتفالية لكونغريس البلاد ، بسبب انتظارها نتائج تحليل أجرته بخصوص إصابتها من عدمها بفيروس كورونا بعد عودتها من واشنطن.

وقال مستشار الرئيسة :" كان من المفترض مشاركتها في فعالية مخصصة للذكرى الـ30 لكونغرس البلاد ولكنها آثرت عدم المشاركة لأن نتيجة تحليل الكورونا لم تصدر بعد".

ووفقا لمستشار الرئاسة ، في بداية الأسبوع ، شاركت كاليولايد في كونغرس اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة في واشنطن.  وقال منظمو الحدث يوم الجمعة إنه تم العثور على فيروس الكورونا لدى اثنين من المشاركين في المؤتمر.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى كاليولايد ، حضر المؤتمر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.

المصدر: التلفزيون الإستوني الرسمي ERR

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