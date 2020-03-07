ظريف: ترامب يمارس إرهابا اقتصاديا وطبيا ضد إيران لاستنزاف مواردها في مكافحة كورونا

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بممارسة "الإرهاب الاقتصادي والطبي" بحق إيران عبر تشديد العقوبات لإضعاف قدراتها على مكافحة فيروس كورونا.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يشدد ترامب، انطلاقا من دوافع خبيثة، العقوبات الأمريكية غير القانونية بهدف استنزاف موارد إيران الضرورية في مكافحة COCID-19 (اسم النوع الجديد لفيروس كورونا)، في الوقت الذي يموت مواطنونا جراءه".

واعتبر ظريف أنه "لم يعد ممكنا أن يواصل العالم صمته، لأن الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة ينافسه إرهابها الطبي".

.@realDonaldTrump is maliciously tightening US' illegal sanctions with aim of draining Iran's resources needed in the fight against #COVID19—while our citizens are dying from it.



The world can no longer be silent as US #EconomicTerrorism is supplanted by its #MedicalTerrorism. — Javad Zarif (@JZarif) March 7, 2020

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وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 145 حالة، فيما وصلت حصيلة المصابين إلى 5823 شخصا.

وتواجه إيران التفشي الواسع لفيروس كورونا في الوقت الذي تتعرض فيه لحملة عقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة، التي تتهم طهران بالسعي للحصول على أسلحة نووية ودعم الإرهاب في الشرق الأوسط.

المصدر: RT