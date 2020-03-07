 
مباشر
عاجل
"وكالة فارس": إعلان حالة التأهب القصوى في 3 محافظات إيرانية بسبب فيروس كورونا

ظريف: ترامب يمارس إرهابا اقتصاديا وطبيا ضد إيران لاستنزاف مواردها في مكافحة كورونا

أخبار العالم

ظريف: ترامب يمارس إرهابا اقتصاديا وطبيا ضد إيران لاستنزاف مواردها في مكافحة كورونا
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/neig

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بممارسة "الإرهاب الاقتصادي والطبي" بحق إيران عبر تشديد العقوبات لإضعاف قدراتها على مكافحة فيروس كورونا.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يشدد ترامب، انطلاقا من دوافع خبيثة، العقوبات الأمريكية غير القانونية بهدف استنزاف موارد إيران الضرورية في مكافحة COCID-19 (اسم النوع الجديد لفيروس كورونا)، في الوقت الذي يموت مواطنونا جراءه".

واعتبر ظريف أنه "لم يعد ممكنا أن يواصل العالم صمته، لأن الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة ينافسه إرهابها الطبي".

إقرأ المزيد
الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس
الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 145 والمصابين إلى 5823

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 145 حالة، فيما وصلت حصيلة المصابين إلى 5823 شخصا.

وتواجه إيران التفشي الواسع لفيروس كورونا في الوقت الذي تتعرض فيه لحملة عقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة، التي تتهم طهران بالسعي للحصول على أسلحة نووية ودعم الإرهاب في الشرق الأوسط.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا