زعيم حزب إيطالي تابع للائتلاف الحاكم يعلن إصابته بفيروس كورونا  

أعلن زعيم "الحزب الديمقراطي" الإيطالي، الذي يدخل ضمن الائتلاف الحاكم في البلاد، نيقولا دزينغاريتي، إصابته بالنوع الجديد لفيروس كورونا.

وقال دزينغاريتي، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الأطباء قالوا لي إن نتائج فحص عيناتي الخاص بـCOVID-19 (اسم السلالة الجديدة لفيروس كورونا) إيجابية. أنا بخير لكن سيكون علي البقاء في بيتي خلال عدة أيام مقبلة".

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) March 7, 2020

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وأضاف دزينغاريتي، الذي يتولى كذلك منصب رئيس إقليم لازيو، الذي يضم العاصمة روما: "من هنا سأتابع سير العمل الذي يجب إنجازه. أتمنى الشجاعة للجميع ونراكم قريبا!".

وتعتبر إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية.

ومساء أمس الجمعة أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس داخل البلاد من 148 إلى 197 حالة، في غضون يوم واحد، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 4636 حالة بينها لدى مسؤولين كبار في إقليم لومبارديا الشمالي.

المصدر: RT