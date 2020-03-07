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ظريف ولودريان يبحثان مكافحة كورونا وقضايا ثنائية

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ظريف ولودريان يبحثان مكافحة كورونا وقضايا ثنائية
Reuters Yves Herman
وزيرا الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والفرنسي، جان إيف لودريان
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بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، السبت، آخر التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

وأفادت الوكالة بأن الوزيرين بحثا أيضا "بعض القضايا القنصلية بين البلدين".

وفي وقت سابق من الجمعة، نشر ظريف تغريدة على صحفته في "تويتر"، دعا فيها جميع الدول وشركات الطيران الأجنبية إلى المساعدة في عودة الرعايا الإيرانيين العالقين إلى بلادهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وصرح ظريف في تغريدته، بأن إلغاء الرحلات الجوية على خلفية تفشي فيروس كورونا تسبب في مشاكل لبعض الرعايا الإيرانيين خارج البلاد، مؤكدا أن الخارجية الإيرانية وجميع بعثاتها الدبلوماسية تبذل قصارى جهودها في التخطيط لعودتهم إلى البلاد بشكل آمن.

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وأعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 124 حالة والمصابين 4 آلاف و747، فيما بلغ عدد المتعافين 913 شخصا.

المصدر: إرنا

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