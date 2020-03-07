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أردوغان يأمر خفر السواحل بمنع المهاجرين من عبور بحر إيجه

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أردوغان يأمر خفر السواحل بمنع المهاجرين من عبور بحر إيجه
Reuters
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أكد خفر السواحل التركي أنه تلقى أمرا من رئيس الدولة رجب طيب أردوغان بمنع المهاجرين المتواجدين في البلاد من عبور بحر إيجه في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر خفر السواحل في بيان أصدره أمس الجمعة أنه، بتعليمات من الرئيس، لن يسمح للمهاجرين بعبور بحر إيجه بسبب خطورة الإبحار، موضحا أن النهج المتمثل بعدم التدخل لمنع المهاجرين من مغادرة تركيا لا يزال معتمدا، باستثناء هؤلاء الذين يرغبون في المغادرة عبر البحر.

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وأعلن خفر السواحل التركي أمس عن إنقاذه 97 طالب لجوء في بحر إيجه، متهما القوات اليونانية بثقب قواربهم لإجبارهم على العودة إلى المياه التركية.

ويأتي ذلك على خلفية بروز التوتر بين تركيا واليونان إثر إعلان أنقرة عن فتح حدودها أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى الاتحاد الأوروبي بحثا عن حياة أفضل، متهمة الاتحاد بعدم الوفاء بالمسؤوليات المترتبة عليه بموجب اتفاق الهجرة المبرم بين الطرفين عام 2016.

المصدر: الأناضول + أ ف ب

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