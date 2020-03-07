ترامب يعين مشرعا جمهوريا لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين النائب الجمهوري وأحد حلفائه في الكونغرس مارك ميدوز، لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وأشاد ترامب في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه في "تويتر" بعلاقاته "الجيدة" مع ميدوز، لافتا إلى أنه عمل معه على مدى وقت طويل.

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020

وكما شكر الرئيس سلف ميدوز في هذا المنصب "الصعب"، ميك مولفاني، على "الخدمة الجيدة" مشيرا إلى أنه سيتولى منصب مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص إلى إيرلندا الشمالية.

وسيصبح ميدوز رابع شخصية تتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض منذ بدء فترة رئاسة ترامب.

المصدر: RT